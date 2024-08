Transferts : Il balance à nouveau sur ses discussions avec Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen depuis quelques jours, Kylian Mbappé n’a pas tardé à se mettre en action pour attirer des joueurs en Normandie. La star du Real Madrid a notamment décroché son téléphone pour convaincre Yann M’Vila de signer. A 34 ans, l’international français est désormais à Caen et Mbappé y est pour beaucoup.

L’été a été mouvementé pour Kylian Mbappé. Outre son arrivée au Real Madrid, le Français est également devenu actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen. Forcément, le mercato du club normand, qui évolue en Ligue 2, était très attendu et pour le moment, on peut notamment noter l’arrivée de Yann M’Vila, ancien milieu de terrain de l'équipe de France. Un transfert dont Kylian Mbappé est bel et bien à l’origine.

« Quand c’est Kylian Mbappé qui t’appelle… »

A l’occasion d’un entretien accordé à BeIN Sports, Yann M’Vila s’est confié sur son arrivée à Caen. Dévoilant ses échanges avec Kylian Mbappé, le milieu de terrain a alors lâché : « Quand c’est Kylian Mbappé qui t’appelle et qu’il te parle d’un projet, je pense que tu écoutes un peu plus. Il est dans le meilleur club du monde, il sait de quoi il parle. Quand je parle foot avec lui, ça me parle. C’est quelque chose qui m’a tout de suite emballé. C’est ça que ça s’est fait très rapidement ».

« C’est plus dur de jouer en Ligue 2 qu’en Ligue 1 »

Désormais en Ligue 2 donc avec Caen, Yann M’Vila a également avoué : « Je pense que c’est plus dur de jouer en Ligue 2 qu’en Ligue 1. Il y a plus de combat, en Ligue 1, le jeu est un peu plus épuré. Je l’ai vu ce week-end contre Paris, il n’y a pas de favori direct, mais on se battre et essayer de faire partie du top 2 ou du top 3 ».