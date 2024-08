Mbappé : L'annonce du Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nouvelle grande première pour Kylian Mbappé avec le Real Madrid. En effet, ce dimanche, face à Valladolid, le capitaine de l'équipe de France va effectuer ses débuts sur la pelouse du Bernabeu. Cela sera forcément particulier pour Mbappé et en conférence de presse, Carlo Ancelotti s'est confié sur cette nouvelle étape pour le Français.

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé est désormais un joueur du Real Madrid. Arrivé cet été, le Français connait ses grandes premières avec la Casa Blanca. Premier match officiel, premier but, premier match en Liga... Et bientôt première au Bernabeu en tant que joueur du Real Madrid. Ce dimanche, les Merengue accueillent Valladolid et pour la première fois, Mbappé évoluera devant ses nouveaux supporters.

Mbappé - Zidane : Le coup de gueule de la presse espagnole https://t.co/juOp3ByC2I pic.twitter.com/HT7Vb6pwwv — le10sport (@le10sport) August 23, 2024

« Un beau jour »

En conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti n'a pas échappé aux questions sur le première de Kylian Mbappé au Bernabeu. L'entraîneur du Real Madrid a alors confié : « Comment Mbappé sera-t-il reçu ? Cela va être un beau jour pour Mbappé. Jouer pour la première fois au Bernabeu avec le maillot du Real Madrid. Les supporters vont en profiter ».

« Toujours important de jouer dans notre stade »

Accroché à Majorque (1-1) pour la première journée de Liga, le Real Madrid aura à coeur de briller devant son public ce dimanche contre Valladolid. « C'est toujours important de jouer dans notre stade. Nous avons envie de revenir, montrer une bonne image, gagner et passer un jour heureux », a lâché Ancelotti.