Mbappé - Zidane : Le coup de gueule de la presse espagnole

Kylian Mbappé vient à peine de poser ses valises au Real Madrid qu'il doit déjà gérer les critiques de la presse espagnole. Après deux matchs sous ses nouvelles couleurs, le Français n'a pas été le plus convaincant et les premiers tacles sont donc apparus. De quoi en énerver plus d'un de l'autre côté des Pyrénées, qui ont alors fait le parallèle entre ce que vit actuellement Mbappé et ce qu'a vécu Zinedine Zidane.

Buteur pour sa première contre l'Atalanta Bergame, Kylian Mbappé a en revanche été muet face à Majorque. Pour ce qui est de son impact dans le jeu, la recrue du Real Madrid n'a pas été la plus convaincante et forcément, cela s'est accompagné de vives critiques. En effet, Mbappé n'a pas été épargné par la presse espagnole, mais certains appellent au calme à l'encontre de l'ex-joueur du PSG.

« Cela a été surnommé « le débat idiot de Zidane » »

Pour AS, Tomas Roncero a ainsi poussé un coup de gueule sur le traitement réservé à l'encontre de Kylian Mbappé, faisait la comparaison avec Zinedine Zidane : « Dans notre merveilleux pays, nous avons une coutume si acceptée qu'elle ne cesse de m'irriter : critiquer tout ce qui arrive par vague d'admiration, comme justifier son incapacité à reconnaître tout ce qui arrive en Espagne pour nous enrichir. Cela s'est produit avec Zidane en 2001. Madrid avait arraché un joueur vedette de la famille Agnelli et de la Juventus, mais après un mois de compétition, certains ont insisté pour savoir si cela avait été une erreur de recruter le magicien marseillais parce qu'il ne s'était pas adapté au système de Del Bosque. "Il ne brille pas, il n'a pas l'air à sa place, Madrid a gagné la dernière Liga sans lui...". Cela a été écrit et dit sans rougir. Cela a été surnommé « le débat idiot de Zidane » ».

« Mbappé a besoin de la patience de tous »

« Avec Mbappé, également français, je commence à sentir de dangereuses similitudes contextuelles et conceptuelles. "Kylian a tendance à partir vers la gauche et entre en collision avec Vinicius , et même avec Bellingham. L'année dernière, nous avons tout gagné sans lui...". J'ai été le premier à m'énerver contre Kylian pour son impolitesse envers le club de ses rêves il y a deux ans, mais il me semble inadmissible de douter d'une belle signature qui finira par marquer une époque. Comme Zizou. Mbappé a besoin de la patience de tous. D'Ancelotti, de ses coéquipiers et des fans. Que personne ne doute qu'il finira par remettre le Bernabeu sur pied. Vous avez du talent ou vous ne l'avez pas. Il en a plein », a poursuivi le journaliste espagnol.