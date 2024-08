Mercato : Le RC Lens tente un transfert à 25M€

Alexis Brunet

Dans les derniers jours du mercato, le RC Lens pourrait bien réaliser une grosse vente. En effet, Kevin Danso est sur le départ et les dirigeants lensois sont ouverts à une vente, mais pas à n’importe quel prix. Les Sang et Or espèrent obtenir 25M€ hors bonus pour le défenseur autrichien, qui est notamment dans le viseur de l’AS Rome.

Le RC Lens a globalement beaucoup changé cet été. Le club du nord de la France a tout d’abord perdu Franck Haise, qui a décidé de relever un nouveau challenge en rejoignant l’OGC Nice. Les dirigeants lensois ont par la suite choisi d’assainir un peu leurs finances, en se débarrassant de certains gros salaires. C’est notamment le cas d’Elye Wahi, qui a rejoint l’OM.

Le RC Lens espère 25M€ pour Danso

Après Elye Wahi, Kevin Danso pourrait être le prochain gros salaire à quitter le RC Lens. Le défenseur central souhaite quitter le nord de la France et les dirigeants lensois ne s’opposeront pas à cela. Toutefois, les Sang et Or espèrent obtenir 25M€ hors bonus de la probable vente de l’Autrichien, d’après les informations de L’Équipe.

L’AS Rome est sur le dossier

Après avoir découvert la Ligue 1, Kevin Danso pourrait bien faire de même avec la Serie A. Le joueur du RC Lens plaît notamment à l’AS Rome, qui pourrait bien conclure l’opération dans les prochains jours. Pour le moment, le club italien a proposé un prêt avec option d’achat de 21M€ à Lens. Une proposition qui a été refusée selon les informations de L’Équipe.