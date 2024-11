XV de France : Antoine Dupont a vécu un moment «spécial» face à la Nouvelle-Zélande

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir battu le Japon la semaine dernière, le XV de France avait cette fois rendez-vous avec la Nouvelle-Zélande. Sur la pelouse, le spectacle a été au rendez-vous et jusqu’au bout, le scénario face aux All Blacks. Mais d’un petit point, les joueurs de Fabien Galthié ont réussi à l’emporter (30-29). Un succès de prestige pour les Bleus qui fait bien évidemment plaisir à Antoine Dupont.

Il y a un peu plus d’un an, le XV de France réussissait à battre la Nouvelle-Zélande au Stade de France en ouverture de la Coupe du monde de rugby. Les deux nations se retrouvaient ce samedi soir au même endroit et l’issue a été la même avec une victoire des Bleus. Le choc face aux All Blacks a été exceptionnel et s’ils ont un temps été menés, les joueurs de Fabien Galthié ont réussi à inverser la tendance et conserver l’avantage jusqu’au coup de sifflet final. Un seul petit point aura ainsi suffi au XV de France pour l’emporter (30-29) avant de se frotter à l’Argentine la semaine prochaine.

XV de France : Messi, LeBron James… Antoine Dupont raconte ses rencontres de stars ! https://t.co/sGduObaQ1H pic.twitter.com/HvH9iEnkR6 — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

« Un tel scénario donne beaucoup de joie à la fin »

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont était de passage en conférence de presse après cette victoire face à la Nouvelle-Zélande. Dans des propos rapportés par L’Equipe, le joueur du Stade Toulousain a alors fait savoir : « Évidemment, un tel scénario donne beaucoup de joie à la fin. On parle beaucoup de l'enthousiasme que peuvent avoir les supporters sur les grandes actions et les essais magnifiques. C'est le sentiment que l'on a sur le terrain, quand il faut tenir notre ligne pour décrocher cette victoire. On peut compter les uns sur les autres. C'est un sentiment hyper grisant. Gagner les All Blacks, c'est toujours spécial. C'était un sentiment très fort que l'on a tous partagé au coup de sifflet final. C'est toujours particulier de les affronter, surtout à Paris dans une telle atmosphère ».

« On avait cette soif de victoire et cette envie de ne rien lâcher »

Antoine Dupont a également ajouté : « On a fait des erreurs en première période, mais c'était mieux ensuite. On ne parle plus de la Coupe du monde, vous (les journalistes) un peu plus. Nous sommes sur une dynamique différente. On regarde vers le futur. C'est toujours important de gagner ces matches fondateurs. C'est une marche dans notre chemin qui est encore long. On a une équipe avec de nouveaux joueurs qui découvrent le niveau international dans un contexte pas évident. On a eu des blessures et un début de match compliqué, il faut savourer cette victoire. À la fin, on avait cette soif de victoire et cette envie de ne rien lâcher. On va pouvoir s'appuyer sur cette victoire, mais ce n'est pas une fin en soi ».