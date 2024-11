XV de France : Après l’exploit, Antoine Dupont annonce du lourd !

Jean de Teyssière

Incroyable XV de France ! Malmenés durant la première période, ils ont réussi à trouver les ressources pour l’emporter sur la plus petite des marges, au terme d’un final irrespirable (30-29). Le XV de France remporte un deuxième match dans cette tournée et Antoine Dupont, le capitaine des Bleus voit en cette victoire un succès fondateur pour la suite.

A la mi-temps, les Bleus étaient menés 17-10. Antoine Dupont n’avait pas sa liberté habituelle et on se demandait bien comment le XV de France pouvait renverser la rencontre. Après 20 points inscrits par les tricolores, on a bien vu comment il fallait faire et après les deux succès en Irlande et en Angleterre pour les All Blacks, la série face à l’hémisphère nord s’arrête pour eux.

XV de France - All Blacks : Antoine Dupont a tout préparé ! https://t.co/OAHPKa67eh — le10sport (@le10sport) November 16, 2024

«C’est fondateur»

Au micro de TF1 à la fin de la rencontre, Antoine Dupont analysait la rencontre remportée par le XV de France face à la Nouvelle-Zélande (30-29) : « Un match référence ? Bien sûr, de gagner contre une grosse équipe comme ça, ça donne toujours de la confiance. C’est fondateur pour la suite de notre parcours, pour notre aventure et le nouveau cycle que l’on met en place. Surtout après la série de matchs qu’ils ont eu. Aller gagner en Angleterre et en Irlande, ce n’est pas neutre. Ils venaient avec beaucoup de confiance avec des joueurs qui étaient en pleine possession leur moyen donc c’est une grande victoire. Comment on réagit après avoir été malmené ? C’est l’expérience commune qu’on a créé depuis 4, 5, 6, 7 ans. On a eu du mal à gagner les collisions sur le début du match, à tenir le ballon. Malgré ça, on s’affole pas parce qu’on sait qu’on a les clés pour renverser le match. Tous ceux qui ont connu leur première sélection ce soir ont suivi cette dynamique et on ne les a pas senti paniqué du tout. »

«Rien de plus grisant»

« Il y a eu énormément de combat. J’avais beaucoup de pression sur les rucks donc j’ai eu du mal à mettre le tempo que je voulais. J’ai dû trouver d’autres clés, d’autres moyens d’être performant pour pouvoir aider l’équipe. Ça fait du bien de jouer un match de haut niveau comme ça aussi, poursuit le capitaine du XV de France. C’est un immense honneur et plaisir de jouer contre eux à Paris. Il n’y a rien de plus grisant. »