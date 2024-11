XV de France - All Blacks : Antoine Dupont a tout préparé !

Axel Cornic

Le XV de France s’apprête à affronter un gros défi, avec la Nouvelle-Zélande qui se présente au Stade de France pour le deuxième test-match de la tournée de novembre. Et Fabien Galthié pourra notamment compter sur son capitaine Antoine Dupont, de retour après un an d’absence à cause du rugby à 7 et des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Après une large victoire contre le Japon (52-12), le XV de France doit confirmer ce samedi. La tâche s'annonce titanesque, puisque les hommes de Fabien Galthié vont devoir affronter les All Blacks, totalement relancés depuis l’arrivée à leur tête de Scott Robertson. En effet, leur tournée européenne est pour le moment un sans-faute, avec notamment des victoires éclatantes face à l’Angleterre (22-24) et à l’Irlande (13-23).

Dupont face aux All Blacks

Mais la France a une arme secrète, qui fait même trembler les Néo-zélandais ! Il s’agit évidemment d’Antoine Dupont, qui pourrait terminer une magnifique année 2024 de la meilleure des manières, avec une victoire face aux All Blacks, sur la pelouse du Stade de France. De quoi lui rappeler quelques très bons souvenirs puisqu’il était des deux dernières victoires françaises dans cette même enceinte, avec le large succès de novembre 2021 (40-25), puis le match d’ouverture de la dernière Coupe du monde (27-13).

« Il m’avait dit que son prochain objectif serait de revenir à temps pour affronter les Blacks en novembre »

Le capitaine du XV de France sera sans aucun doute très remonté en vue de ce choc, puisqu’il l’avait clairement marqué dans son calendrier. « Trois jours après sa médaille d’or olympique, je lui avais demandé quand est-ce qu’il comptait reprendre » a confié son ami d’enfance Gauthier Enfedaque, dans les colonnes de L’Equipe. « Il m’avait dit que son prochain objectif serait de revenir à temps pour affronter les Blacks en novembre. Il s’est préparé en conséquence et aujourd’hui, il est prêt ».