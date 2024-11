Le XV de France vise le triplé, Antoine Dupont dévoile son plan

Alexis Brunet

Ce samedi soir, le XV de France va défier la Nouvelle-Zélande pour son deuxième test-match de l’automne. Une rencontre qui sera difficile vu le prestige de l’adversaire et sa forme du moment, mais Antoine Dupont a quelques pistes pour signer un troisième succès de suite contre les All Blacks. Selon le demi de mêlée, le jeu au pied sera décisif.

Pour la 64ème fois de l’histoire en match officiel, le XV de France va défier la Nouvelle-Zélande. Les deux équipes ont rendez-vous sur la pelouse du Stade de France samedi soir, pour une rencontre de prestige. Les Bleus restent sur une victoire acquise contre le Japon, mais de leur côté, les partenaires de Jordie Barrett se sont offerts des succès de prestige face à l’Irlande et l’Angleterre.

Le jeu au pied sera très important face aux All Blacks

Ce match face aux All Blacks pourrait se jouer sur des détails et, selon Antoine Dupont, c’est le jeu au pied qui pourrait permettre au XV de France de faire la différence, comme il l’a révélé en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « On a une stratégie bien définie sur le jeu au pied. Les All Blacks gagnent beaucoup de duels en l'air. Secteur très important. Il faudra faire beaucoup d'efforts. C'est dur d'avoir des prises nettes. À nous de les mettre sous pression. Leur jeu au pied peut leur faire gagner des matchs. »

Le XV de France vise le triplé

S’il s’impose samedi soir, le XV de France pourra se vanter d’avoir gagné les trois derniers matches face aux All-Blacks. Toutefois, Antoine Dupont sait que cela ne sera pas facile, surtout vu la forme actuelle des Néo-Zélandais. « On sait maintenant les efforts que ça demande de pouvoir gagner contre eux. Et encore plus en ce moment. Je pense qu'ils ont retrouvé leur rugby et certainement leur meilleur niveau de ces dernières années. Aller gagner en Angleterre et en Irlande coup sur coup, ce n'est vraiment pas neutre dans le rugby mondial aujourd'hui. On sait qu'ils vont arriver en pleine confiance, avec des joueurs en pleine possession de leurs moyens. Ça sera un match vraiment intéressant pour nous. »