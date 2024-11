XV de France - All Blacks : «Mythique», Antoine Dupont se lâche avant le choc

Alexis Brunet

Ce samedi, le XV de France affronte la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Une rencontre de gala face aux All Blacks qui vaudra à coup sûr le coup d’œil. Les spectateurs, mais surtout les acteurs de la rencontre, auront le droit à un match mythique, de l’avis du demi de mêlée des Bleus, Antoine Dupont.

L’adversité va monter d’un cran pour le XV de France. Après s’être défaits du Japon il y a quelques jours (victoire 52-12), les hommes de Fabien Galthié ont cette fois-ci rendez-vous avec la Nouvelle-Zélande au Stade de France, ce samedi soir. Une rencontre de gala, qui représente beaucoup pour n’importe quel joueur français.

« Ça reste mythique »

Présent en conférence de presse vendredi, Antoine Dupont a été interrogé sur le match face aux All Blacks. Les Bleus restent sur deux victoires de suite face à la Nouvelle-Zélande (en 2021 et en 2023), mais la donne a évolué depuis, selon le demi de mêlée français. De plus, ces matches face aux Néo-Zélandais sont toujours incertains, spectaculaires et surtout mythiques. Ses propos sont rapportés par L'Équipe. « Le contexte est différent de 2021. On ne savait alors pas trop où on mettait les pieds. Pour la plupart, personne ne les avait joués. Ça reste mythique d'avoir la chance de jouer cette équipe merveilleuse. On est dans un autre contexte. Il y a eu des rotations aussi dans l'équipe, mais ça reste toujours un match spécial quand on joue les All Blacks. Je vais me répéter, mais surtout en ce moment car ils sont sur une dynamique hyper positive, plus qu'elle ne l'était peut-être en 2021. À nous de répondre présent pour déjà gagner le match et engranger de la confiance pour la suite aussi. »

Les All Blacks ont battu l’Irlande et l’Angleterre dernièrement

S’il ne faut jamais prendre ces matches face aux All Blacks à la légère, il faudra encore plus redoubler d’effort et de concentration samedi soir. En effet, les Néo-Zélandais restent sur une victoire contre l’Angleterre et contre l’Irlande, ce qui n’est pas une mince affaire selon Antoine Dupont. « On sait maintenant les efforts que ça demande de pouvoir gagner contre eux. Et encore plus en ce moment. Je pense qu'ils ont retrouvé leur rugby et certainement leur meilleur niveau de ces dernières années. Aller gagner en Angleterre et en Irlande coup sur coup, ce n'est vraiment pas neutre dans le rugby mondial aujourd'hui. On sait qu'ils vont arriver en pleine confiance, avec des joueurs en pleine possession de leurs moyens. Ça sera un match vraiment intéressant pour nous. »