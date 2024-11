XV de France : Les All Blacks battus, la révélation de Galthié jubile !

Jean de Teyssière

Étoile montante du rugby français, Paul Boudehent a montré toute l’étendue de son talent ce samedi soir face à la Nouvelle -Zélande. Durant la victoire 30-29 du XV de France, le troisième ligne du Stade rochelais a marqué le deuxième essai des Bleus au retour des vestiaires. A la fin de la rencontre il s’est exprimé et était évidement très heureux de cette victoire.

Quel match ! Dans une enceinte du Stade de France archi comble, les 80 000 spectateurs ont vécu un spectacle incroyable. Le XV de France s’est imposé 30-29 sur le fil, au terme d’un match haletant et irrespirable. Une sacrée performance, surtout que la Nouvelle-Zélande restait sur deux victoires en Europe, face à l’Angleterre et l’Irlande.

XV de France - All Blacks : Antoine Dupont a tout préparé ! https://t.co/OAHPKa67eh — le10sport (@le10sport) November 16, 2024

«Super fier du groupe»

L’un des meilleurs joueurs du XV de France, Paul Boudehent était au micro de Christian Califano sur TF1 après la splendide victoire du XV de France face aux All Blacks (30-29) : « Franchement, je suis super fier du groupe. On avait vraiment à coeur de faire une belle performance contre les All Blacks aujourd’hui. Je trouve que c’est bien que l’on réussisse là où les autres nations de l’hémisphère nord se sont cassées les dents contre eux. On est content ! Un renouveau ? C’est peut-être un peu tôt pour le dire. »

«Garder les pieds sur terre»

La prochaine échéance des hommes de Fabien Galthié aura lieu le 22 novembre prochain face à l’Argentine et la révélation de cette tournée d’automne ne veut pas s’emballer : « Il faut profiter de la soirée mais tout n’est pas fait non plus. Faut que l’on garde les pieds sur terre, ça ne reste qu’un match même si c’est une très belle équipe. On va savourer le moment ce soir. Il restera l’Argentine et pleins d’autres matchs. Faut pas qu’on se voit trop beau mais il faut quand même que l’on profite ! »