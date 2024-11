XV de France : Antoine Dupont dans le viseur des All Blacks !

Axel Cornic

Défaits lors des deux derniers matchs entre les deux nations, les All Blacks ont l’intention de renverser la vapeur face au XV de France, ce samedi au Stade de France. Et selon le deuxième-ligne néo-zélandais Scot Barrett, cela passera inévitablement par un plan pour réduire l’influence d’Antoine Dupont sur la rencontre.

Avec ses succès des derniers mois, y compris lors des JO 2024, Antoine Dupont est clairement entré dans une autre galaxie. Déjà élu Meilleur joueur du monde World Rugby en 2021, semble faire l’unanimité et ses adversaires le craignent de plus en plus. Même les plus grands, puisque le capitaine du XV de France a beaucoup fait parler cette semaine dans le camp Néo-Zélandais.

« Nous avons vu à quel point il peut être précieux, il contrôle leur jeu ».

Omniprésent dans les questions posées en conférence de presse, Antoine Dupont a été l’un des gros axes de travail de la semaine des All Blacks, comme l’a avoué Scott Barrett. « C’est ce qui a été au cœur de notre préparation cette semaine » a déclaré le capitaine néo-zélandais. « S’ils ont le ballon et le servent sur un plateau pour Antoine, nous avons vu à quel point il peut être précieux, il contrôle leur jeu ».

« Si nous lui offrons ces opportunités, il les prendra »

On doit donc s’attendre à un plan anti-Dupont de la part des All Blacks, qui ont bien l’intention de mettre un terme à la série de victoires française qui dure depuis 2021. « Si nous arrivons à lui retirer le ballon des mains, ou du moins à lui gâcher les ballons, cela nous aidera grandement à obtenir un résultat » a annoncé Scott Barrett, qui sait comment stopper la menace numéro 1 du XV de France. « Si nous lui offrons ces opportunités, il les prendra. Notre défense doit donc être très solide autour des rucks, et c’est typiquement le combat des cinq joueurs de devant ».