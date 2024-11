Mercato : Un buteur regrette son choix, l’OM à l’affût ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’été dernier, Georges Mikautadze a fait le choix du cœur en rejoignant l’OL, lui qui est originaire de Lyon. Mais plusieurs autres formations de Ligue 1 étaient intéressées par l’international géorgien, notamment l’AS Monaco et l’OM. Alors que l’attaquant âgé de 24 ans regretterait son choix et que les Gones sont dans l’obligation de vendre, Marseille suivrait toujours attentivement sa situation.

Le passage devant la DNCG ne s’est clairement pas passé comme John Textor l’espérait. Vendredi, le gendarme du football français a annoncé une relégation à titre conservatoire de l'OL en Ligue 2 à la fin de la saison si sa situation financière ne s’arrange pas, ainsi qu’une interdiction de recrutement et un encadrement de sa masse salariale en vue du prochain mercato hivernal. Plusieurs joueurs devraient être cédés par Lyon cet hiver. En ce sens, Malick Fofana et Rayan Cherki pourraient être sacrifiés.

« J’avais un rêve, c’est de signer à l’OL »

Quid de Georges Mikautadze ? Ce dernier est arrivé l'été dernier à l’OL en provenance de Metz dans le cadre d’un transfert estimé à 18,5M€ hors bonus. Un « rêve » pour l’international géorgien (33 sélections), originaire de Lyon et qui voulait à tout prix rejoindre son club de cœur. « Je suis venu pour tout casser, j’avais un rêve, c’est de signer à l’OL ce rêve est accompli et maintenant il faut travailler. (…) J’avais très envie de venir mais oui si le coach ne comptait pas sur moi, peut-être que je ne serais pas là mais il voulait faire cette attaque Lacazette-Mikautadze donc il a donné son feu vert et je suis content, on va se retrouver et se mettre au travail », déclarait George Mikautadze peu après son arrivée.

L’OM toujours attentif à la situation de Mikautadze ?

Toutefois, le rêve ne se passe pas vraiment comme prévu jusqu’à maintenant. Barré par la concurrence d’Alexandre Lacazette, l’attaquant âgé de 24 ans n’a inscrit que deux buts depuis le début de la saison et un club déjà sur le coup l’été dernier serait toujours intéressé : l’OM. En effet, selon La Tribune OM, le club marseillais suivrait toujours Georges Mikautadze et ce dernier, qui était également annoncé proche de l’AS Monaco, aurait d’ailleurs des regrets concernant son choix de rejoindre l’OL, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2028. La direction marseillaise avait finalement jeté son dévolu sur Elye Wahi (21 ans), qui vit lui aussi des débuts compliqués sous ses nouvelles couleurs.