Mercato : Il recale le RC Lens et l’OM pour réaliser son rêve

Très convoité après son magnifique Euro avec la Géorgie, Georges Mikautadze s’est finalement engagé avec l’OL après avoir été annoncé dans le viseur de l’AS Monaco, l’OM ou encore du RC Lens. Il faut dire que l’ancien Messin révèle que c’était son rêve de signer à Lyon, sa ville natale.

Mikautadze rejoint finalement l'OL !

« Je suis venu pour tout casser, j’avais un rêve, c’est de signer à l’OL ce rêve est accompli et maintenant il faut travailler. (…) J’avais très envie de venir mais oui si le coach ne comptait pas sur moi, peut-être que je ne serais pas là mais il voulait faire cette attaque Lacazette-Mikautadze donc il a donné son feu vert et je suis content, on va se retrouver et se mettre au travail », promet le nouvel attaquant des Gones au micro d’OL TV, avant d’en rajouter une couche.

«J’avais un rêve, c’est de signer à l’OL ce rêve est accompli»

« C’est sûr que j’aurais aimé continuer mais si les chemins se sont séparés, c’est qu’il fallait qu’on se sépare, c’était peut-être pour mon bien, c’est sûr que j’ai pris un coup au moral mais ça m’a aussi peut être aidé à forger mon mental, c’est arrivé jeune, j’avais mes parents donc ça m’a aidé car c’est difficile de sortir de son club de cœur mais avec l’entourage et l’envie, tu peux rebondir. Je n’ai jamais gardé d’amertume de ces moments, je suis quelqu’un de bien élevé, j’ai retenu que les bons moments et j’ai avancé avec ça. (…) C’est une fierté, je n’ai pas été gardé mais j’ai rien lâché, je me suis battu et je suis revenu. Je suis parti en tant que garçon et je reviens en tant qu’homme. J’attendais de voir si l’OL allait venir, j’attendais un signe et ils sont venus donc je suis content, j’en ai parlé à mes agents mais je voulais revenir car je n’ai pas terminé mon histoire ici », ajoute Georges Mikautadze.