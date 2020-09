Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de perdre la main pour Allegri ?

Publié le 25 septembre 2020 à 1h15 par A.C.

Très proche du Paris Saint-Germain ces derniers mois, Massimiliano Allegri pourrait bien retrouver la Serie A.

Certains diront que sans le COVID-19, Thomas Tuchel ne serait déjà plus l’entraineur du Paris Saint-Germain. L’Allemand a mené le PSG vers la première finale de son histoire, mais son contrat se termine en juin prochain et les dernières sorties de Leonardo ne laissent pas entrevoir une prolongation pour le moment. Surtout que le directeur sportif du PSG a une piste en tête depuis son retour. Il s’agit de Massimiliano Allegri, libre depuis son départ de la Juventus et très apprécié par Leonardo, selon informations.

Entre Allegri et la Roma c’est de plus en plus chaud