Mercato - PSG : Riolo utilise Leonardo pour interpeller Tuchel !

Publié le 19 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que Thomas Tuchel avait affiché son agacement en fin de mercato face aux rares mouvements au PSG, Daniel Riolo lui rappelle qu'il a finalement eu les joueurs qu'il avait réclamés.

A une semaine de la fin du mercato, Thomas Tuchel s'en était publiquement pris au travail de Leonardo, affichant son agacement face au nombre trop restreint d'arrivées. Mais dans les dernières heures du marché, le directeur sportif du PSG a finalement recruté trois nouveaux joueurs : Danilo Pereira, Moise Kean et Rafinha. Interrogé à ce sujet, Daniel Riolo salue le travail de Leonardo et interpelle Thomas Tuchel.

«Franchement, Tuchel n’a aucune raison de chouiner»