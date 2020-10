Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les deux pistes XXL pour remplacer Karim Benzema

Publié le 19 octobre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Depuis plusieurs mois, le Real Madrid est annoncé avec insistance sur les traces de Kylian Mbappé et Erling Haaland pour renforcer son attaque. Et l’une de ces deux profils pourrait bientôt être recruté pour assurer, à long terme, la succession de Karim Benzema.

Récemment interrogé en conférence de presse sur son intérêt pour Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Borussia Dortmund), Zinedine Zidane avait préféré botter en touche : « Mbappé ? Je ne sais pas si cela est justifié de parler autant. Il y a de nombreuses rumeurs, mais je ne parle pas de lui en particulier. Tout ce que je peux dire c’est que cela ne va pas impacter le vestiaire. Le mercato est fermé et c’est l’équipe de j’ai actuellement(…) Haaland n’est pas mon joueur, mais il est bon. Qu’est-ce que tu veux que je dise ' ». En clair, l’entraîneur du Real Madrid n’a pas confirmé son souhait d’attirer Haaland ou Mbappé au Real Madrid dès l’été prochain, et pourtant…

Mbappé ou Haaland pour l’avenir du Real Madrid ?