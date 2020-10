Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces révélations sur le rachat de Frank McCourt !

Publié le 18 octobre 2020 à 23h45 par Th.B.

Arrivé à l’automne 2016 pour lancer le Champions Project avec Jacques-Henri Eyraud, Frank McCourt avait décidé de racheter l’OM en prévision d’une importante part de revenus à terme en provenance des droits télévisés. Ce qui n’est jamais arrivé selon Daniel Riolo.

Afin de redorer le blason de l’OM et de ramener le club au sommet du football français sportivement parlant, Frank McCourt est arrivé à l’automne 2016 en binôme avec le président Jacques-Henri Eyraud. Le propriétaire américain de l’OM avait bien réfléchi avant de venir et ses investissements n’ont pas été fait au hasard. En effet, à l’époque directeur général exécutif de la Ligue de football professionnel, Didier Quillot avait convaincu McCourt que de nouveaux droits TV plus importants allaient faciliter les choses pour les clubs français d’un point de vue financier. Chose qui ne s’est pas vraiment profilé puisque l’OM ne perçoit que 60M€ par an dans ce domaine.

« Ils ont plus vite que les autres discuté de tout ça et fantasmé sur le milliard »