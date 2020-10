Foot - Mercato

Mercato : Cavani, un simple plan B pour Manchester United ?

Publié le 19 octobre 2020 à 12h00 par D.M.

Arrivé en toute fin de mercato à Manchester United, Edinson Cavani n’aurait pas été le premier choix des décideurs anglais.

Edinson Cavani a vu son contrat avec le PSG prendre fin à la fin du mois de juin, mais contrairement à Thiago Silva ou encore à Eric Maxim Choupo-Moting, l’attaquant a décidé de ne pas prolonger son bail et de disputer le Final 8 de la Ligue des champions. Le joueur de 33 ans a cherché tout au long de l’été un club désireux de le recruter. Annoncé en Italie ou encore au Benfica, Cavani a attendu les derniers instants du mercato pour finalement rejoindre Manchester United. Mais son arrivée en Angleterre laisse perplexe. De nombreuses légendes du club ne comprennent pas le recrutement de l'attaquant à l'instar de Paul Scholes : « Il a 33 ans et semblait sur le point de prendre sa retraite. Il n'a pas beaucoup joué au PSG la saison dernière. […] Il y a cinq ou six ans, oui cela aurait été une superbe signature et il aurait probablement pu nous emmener au niveau supérieur. Mais maintenant, je ne pense pas qu'il puisse nous y emmener ».

« Cavani n'était pas le premier choix dans le plan »