Mercato : Avant le choc contre le PSG, Edinson Cavani est très attendu à Manchester United !

Publié le 19 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors qu'Edinson Cavani fera ses grands débuts avec Manchester United contre le PSG mardi, Marcus Rashford attend son nouveau coéquipier avec impatience.

Mardi, Edinson Cavani sera déjà de retour au Parc des Princes. Ce sera même la première apparition du Matador sous ses nouvelles couleurs. En effet, Manchester United se déplacera sur la pelouse du PSG pour la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Et alors que l'Uruguayen attend avec impatience cette rencontre, Marcus Rashford a également hâte de voir débuter Edinson Cavani et de pouvoir évoluer à ses côtés.

«L’arrivée de Cavani est quelque chose que l’on peut attendre avec impatience»