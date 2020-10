Foot - Mercato

Mercato : À Manchester United, Edinson Cavani est attendu dans le vestiaire !

Publié le 17 octobre 2020 à 1h00 par Th.B.

Attaquant vedette de Manchester United, Marcus Rashford n’est pas réticent à l’incorporation d’Edinson Cavani au sein du groupe mancunien et a même souligné tout ce que l’ancien buteur du PSG pourrait apporter à l’attaque des Red Devils.

Après sept saisons couronnées de succès à Paris où il est même devenu le meilleur buteur de l’histoire du club, Edinson Cavani a quitté le PSG libre de tout contrat cet été. El Matador s’est engagé en toute fin de mercato en faveur de Manchester United. Les Red Devils vont pouvoir compter sur l’expérience et le sens du but de l’international uruguayen afin de retrouver peut-être leur gloire d’antan. Enfant de Manchester qui a fait toutes ses classes à United, Marcus Rashford a validé à 100% le recrutement de Cavani. Et ce, pour plusieurs raisons.

Rashford attend l’arrivée de Cavani « avec impatience »