Mercato - OM : Frank McCourt contraint de prendre une grosse décision ?

Publié le 16 octobre 2020 à 22h45 par D.M.

L'OM a réalisé un mercato probant, mais peine toujours à résoudre ses problèmes économiques. Une situation qui pourrait vite devenir intenable et qui pourrait pousser Frank McCourt à réinjecter de l’argent.

Le mercato estival s’annonçait compliqué pour l’OM. En proie à de grosses difficultés économiques, le club marseillais est parvenu, néanmoins, à se renforcer en attirant de nombreux joueurs sans dépenser le moindre centime. Les dirigeants phocéens ont ainsi réussi à attirer Leonardo Balerdi et Michaël Cuisance, sous la forme d'un prêt, mais aussi Yuto Nagatomo et Pape Gueye, arrivés libres. Le seul joueur pour lequel l’OM a investi (8M€) est Luis Henrique qui vient renforcer l'attaque marseillaise. Du côté des départs, le club s’est montré plutôt discret, même s’il a réussi à se séparer de Maxime Lopez et de Bouna Sarr lors de la dernière journée de mercato et à récolter 8M€ grâce à la vente du latéral droit.

« McCourt va devoir remettre de l’argent. C’est une obligation »