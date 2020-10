Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi rêvait de Wenger...

Publié le 20 octobre 2020 à 7h45 par A.D.

Le PSG aurait bel et bien songé à nommer Arsène Wenger en tant que directeur du football. Toutefois, le club parisien aurait fait machine arrière pour ne pas mettre la pression à l'entraineur qui aurait cohabité avec lui.

Sans club depuis son départ d'Arsenal en février 2017, Arsène Wenger aurait pu intégrer l'organigramme du PSG après l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, ce scénario ne serait plus du tout d'actualité. D'après les indiscrétions de RMC Sport , il n'y aurait plus aucune chance de voir Arsène Wenger rejoindre le club de la capitale. Et ce, pour une raison simple.

L'aura d'Arsène Wenger trop forte ?