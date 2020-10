Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La piste Wenger toujours d’actualité ?

Publié le 19 octobre 2020 à 20h15 par A.C.

Arsène Wenger a plusieurs fois été lié au Paris Saint-Germain ces dernières années... mais finalement le train semble être passé.

Depuis l’arrivée de QSI au Paris Saint-Germain à la fin des années 2011, Arsène Wenger a souvent été évoqué proche d’une arrivée. Tout d’abord comme un entraineur, un poste qui lui allait comme un gant à Arsenal, mais également pour intégrer l’organigramme du PSG, à un poste de directeur sportif ou de manager à l’anglaise. Récemment interrogé sur les approches du PSG, l’Alsacien a expliqué que sa mission à Arsenal lui tenait beaucoup trop à cœur. « Pourquoi je n’ai pas rejoint le PSG ? Parce que à l’époque j’étais pris à Arsenal et je voulais aller au bout de ma mission. Maintenant ils ont pris une autre direction » a déclaré Wenger, au micro de Canal + .

Entre le PSG et Wenger, c’est fini