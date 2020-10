Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas responsable de son licenciement ? La réponse de Rami !

Publié le 19 octobre 2020 à 19h15 par A.M.

Licencié par l'Olympique de Marseille durant le mois d'août 2019, Adil Rami révèle qu'André Villas-Boas n'a rien pu faire et que le seul responsable n'est autre que Jacques-Henri Eyraud.

Arrivé à l'Olympique de Marseille à l'occasion du premier mercato estival de l'ère McCourt en 2017, Adil Rami a réalisé une première saison très aboutie ponctuée par une finale de Ligue Europa perdue face à l'Atlético de Madrid, mais également par un titre de Champion du monde avec l'équipe de France. La saison suivante a été plus délicate d'un point de vue sportif mais également extra-sportif puisqu'il a été licencié le 12 août 2019 pour faute grave suite à sa participation à Fort Boyard lors d'un des ses jours libres. Une situation qu'il n'a toujours pas digérée puisqu'il juge son licenciement comme injustifié. De nouveau invité à commenter le choix de la direction de l'OM, Adil Rami assure qu'André Villas-Boas, nommé sur le banc phocéen quelques semaines plus tôt, n'est absolument pas responsable de son licenciement.

«Le coach n'a pas eu son mot à dire»