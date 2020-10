Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Adil Rami a proposé deux attaquants à Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 19 octobre 2020 à 12h45 par A.M.

En quête d'un avant-centre de haut niveau depuis le rachat du club par Frank McCourt, l'OM n'a toujours pas trouvé l'attaquant idéal. Et pourtant, Adil Rami avait été de bon conseil.

C'est clairement le principal échec de l'OM depuis l'arrivée de Frank McCourt. La quête du fameux grand attaquant mise en avant par Jacques-Henri Eyraud à son arrivée à la présidence du club phocéen est pour l'instant restée vaine. En effet, Kostas Mitroglou, Valère Germain et Dario Benedetto ont été recrutés, avec le même constat d'échec puisqu'aucun des trois ne s'est imposé à la pointe de l'attaquant de l'OM. Interrogé sur le bilan du Champions Project, Adil Rami pointe donc du doigt les erreurs de recrutement et regrette de ne pas avoir été écouté quand il a glissé les noms de Marcus Thuram et Yussuf Poulsen à Jacques-Henri Eyraud.

Rami avait conseillé Thuram et Poulsen à Eyraud