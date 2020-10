Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Moise Kean est défendu… par un ancien de l’OM !

Publié le 18 octobre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Arrivé au PSG en toute fin de mercato estival, Moise Kean a effectué sa grande première vendredi soir contre Nîmes. Et Djibril Cissé a assuré la défense de l’attaquant italien.

« Mon arrivée au PSG ? Cela m'a procuré beaucoup d'émotion. Je m'attends à apprendre beaucoup de cette merveilleuse expérience », indiquait Moise Kean (20 ans) à son arrivée au PSG cet été, alors que l’attaquant italien a été prêté sans option d’achat par Everton. Titularisé par Thomas Tuchel vendredi soir lors carton parisien à Nîmes en championnat (4-0), Kean n’a pas rendu une copie très convaincante. Mais Djibril Cissé, l’ancien attaquant de l’OM, a défendu la nouvelle recrue du PSG au micro de La Chaine L’Equipe .

Cissé réclame du temps pour Moise Kean