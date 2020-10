Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les confidences de cet indésirable sur son départ

Publié le 18 octobre 2020 à 0h30 par A.D.

Indésirable de Zinedine Zidane, Brahim Diaz est prêté au Milan AC jusqu'à la fin de la saison. Interrogée sur son arrivée en terres lombardes, la pépite de 21 ans a justifié son départ chez les Rossoneri.

Alors qu'il n'entrait plus dans les plans de Zinedine Zidane, Brahim Diaz a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival. Pour se relancer et emmagasiner du temps de jeu, la pépite de 21 ans s'est envolé vers le Milan AC. Prêté jusqu'à la fin de la saison, Brahim Diaz est revenu il y a quelques jours sur les coulisses de son départ chez les Rossoneri . « C'est vrai qu'il y a eu d'autres offres, mais Milan est une très grande équipe et était dans une dynamique de victoire après la quarantaine, ils ont pris des positions européennes... au final c'est Milan, je n'y ai pas pensé à deux fois parce que c'est un très grand club » , avait-il confié.

«Je suis ici pour aider le club à retrouver la Ligue des Champions»