Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star d’Al-Khelaïfi veut rester encore longtemps !

Publié le 18 octobre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Transféré définitivement au PSG durant le mercato estival, Mauro Icardi affiche des ambitions XXL avec le club francilien et semble donc parti pour rester un bon moment au Parc des Princes.

Après un exercice 2019-2020 plutôt convaincant en prêt, Mauro Icardi a convaincu la direction du PSG de lever son option d’achat auprès de l’Inter Milan, et le buteur argentin appartient désormais définitivement au club de la capitale. Un renfort de poids donc pour le président Nasser Al-Khelaïfi, qui assure ainsi la succession d’Edinson Cavani à la pointe de l’attaque du PSG. Et alors que son nouveau contrat court jusqu’en juin 2024, Icardi a clairement laissé entendre qu’il se projetait sur le long terme au PSG.

« J’ai quatre années de plus dans ce club »