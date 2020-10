Foot - PSG

PSG : Les confidences de Tuchel sur l’héritage de Cavani au PSG !

Publié le 20 octobre 2020 à 1h15 par Th.B.

Bien qu’il ne soit plus un joueur du PSG, Edinson Cavani a laissé une trace indélébile au club parisien et sa connexion avec les supporters le prouve selon Thomas Tuchel.

En l’espace de sept saisons, Edinson Cavani a multiplié les titres avec le PSG et est même parvenu à devenir le meilleur buteur de l’histoire du club parisien avec 200 réalisations. Bien que son départ ne se soit pas idéalement passé, lui qui a refusé de prolonger pour disputer la Ligue des champions cet été avec le PSG et qui n’a livré un message aux supporters que lors du dernier jour du mercato, Edinson Cavani restera une personnalité forte du PSG. C’est du moins ce que Thomas Tuchel a assuré ce lundi en marge de la rencontre entre le PSG et Manchester United en C1 mardi soir, au cours de laquelle les retrouvailles entre Cavani et le club parisien ne se feront pas puisqu’il n’a pas été retenu dans le groupe d’Ole Gunnar Solskjaer.

« Si tu joues si longtemps dans un club comme le notre… »