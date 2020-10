Foot - PSG

PSG : Coup de théâtre pour les retrouvailles entre Cavani et le PSG ?

Publié le 19 octobre 2020 à 16h45 par A.C.

Après être parti en juin dernier, Edinson Cavani a retrouvé le Paris Saint-Germain dans son groupe de Ligue des Champions, avec sa nouvelle équipe de Manchester United.

C’est une date qu’Edinson Cavani a dû souligner en rouge, dans son calendrier. Ce mardi, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain devrait en effet recroiser la route de son ancien club, qu’il a quitté il y a plus de quatre mois. Il semble d’ailleurs plus que motivé, puisqu’il a récemment confié : « C'est tout simplement incroyable, les choses arrivent toujours pour une raison, et parfois de la manière la plus incroyable ». Du côté du PSG, on semble également se préparer aux retrouvailles avec Cavani, comme l’a confié Thomas Tuchel ce lundi. « Il restera le meilleur buteur de l’histoire du PSG, une grande personnalité, qui a écrit l’histoire de notre club » a déclaré le coach du PSG. « Ça va faire bizarre de le voir jouer contre nous au Parc, mais ce n’est pas lui tout seul contre nous. On va être attentifs parce que c’est compliqué de défendre contre lui ».

Cavani pas du voyage ?