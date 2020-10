Foot - PSG

PSG : Sarabia annonce la couleur pour Manchester United !

Publié le 18 octobre 2020 à 14h40 par La rédaction

Le PSG s’apprête à défier Manchester United dans le cadre de la première journée de Ligue des champions. Pablo Sarabia a évoqué l’adversaire des Parisiens et s’est remémoré quelques souvenirs.