PSG : Cristiano Ronaldo à l’origine d’un grand changement pour Neymar ?

Publié le 17 octobre 2020 à 18h45 par T.M.

Cet été, si Neymar n’a pas changé de club, il a en revanche changer d’équipementier. Le joueur du PSG est ainsi passé de Nike à Puma et Cristiano Ronaldo pourrait notamment être derrière cela. Explications.

Cela faisait désormais de longues années que Neymar était l’un des visages de la marque Nike. A l’instar de Cristiano Ronaldo, le Brésilien représentait lui aussi la firme à la virgule, mais cet été, un nouveau chapitre a débuté. En effet, le joueur du PSG a changé d’équipementier et c’est désormais Puma qu’il représente, imitant ainsi Antoine Griezmann ou encore Sergio Agüero. Une nouvelle qui peut paraitre anodine pour certains, mais elle a tout de même fait quelque peu parler. Et ce samedi, L’Equipe Magazine en dit plus sur les dessous de ce grand changement pour Neymar.

« C’est allé très vite »