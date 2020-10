Foot - PSG

PSG : Neymar, Ronaldo,... Adrien Rabiot a tranché !

Publié le 18 octobre 2020 à 20h15 par A.D.

Lors de son passage au PSG, Adrien Rabiot a eu l'occasion de côtoyer Neymar et Zlatan Ibrahimovic. Alors qu'il évolue avec Cristiano Ronaldo à la Juventus, l'international français a estimé que CR7 était au-dessus de la star brésilienne et du géant suédois.

Formé au PSG, Adrien Rabiot a eu la chance de cohabiter avec de grands joueurs. Avant de rejoindre la Juventus à l'été 2019, l'international français a pu se frotter à Neymar Jr et à Zlatan Ibrahimovic au Camp des Loges. Pensionnaire de La Vieille Dame depuis un peu plus d'un an, Adrien Rabiot côtoie un certain Cristiano Ronaldo au quotidien et peut le voir à l'oeuvre au jour le jour. Interrogé sur Cristiano Ronaldo, Neymar et Zlatan Ibrahimovic, Adrien Rabiot a désigné qui était le plus fort entre les trois.

«A ce niveau-là, on est tous d'accord pour dire que c'est le meilleur»