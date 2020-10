Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait tenté un coup inattendu durant le mercato !

Publié le 20 octobre 2020 à 18h15 par D.M.

A en croire le père et agent de Joelson Fernandes, Leonardo aurait formulé une offre lors de ce mercato estival pour tenter d’attirer le jeune joueur du Sporting Portugal.

Après un début de mercato timide, Leonardo a passé la vitesse supérieure et a réussi à attirer lors des derniers instants du marché des transferts Moïse Kean, Rafinha et Danilo Pereira. Le directeur sportif du PSG aurait également envisagé le recrutement d'une jeune pépite portugaise. A en croire le père de Joelson Fernandes, le club parisien aurait formulé une offre pour tenter d'attirer son fils. Malgré des offres de plusieurs équipes européennes, le jeune joueur de 17 ans est finalement resté au Sporting Portugal où il a finalement prolongé son contrat.

