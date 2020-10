Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le jeu dangereux de Leonardo avec Neymar...

Publié le 20 octobre 2020 à 14h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Au même titre que son compère Kylian Mbappé, Neymar n’a pas encore été prolongé par le PSG alors que son contrat court jusqu’en juin 2022. Et cette situation commencerait à préoccuper l’attaquant brésilien, qui se sent désormais comme un poisson dans l’eau à Paris.

L’histoire d’amour entre le PSG et Neymar, qui a débuté à l’été 2017 avec un transfert record de 222M€, a connu de nombreux rebondissements. En effet, l’attaquant brésilien souhaitait claquer la porte du Parc des Princes il y a un peu plus d’un an pour retourner au FC Barcelone, et au terme d’un feuilleton qui avait duré plusieurs semaines, Neymar avait finalement été retenu par Leonardo. Mais à quoi faut-il désormais s’attendre pour l’avenir de l’ancien joueur de Santos, alors qu’il n’aura plus qu’une seule année de contrat avec le PSG l’été prochain ?

Neymar mis en salle d’attente par le PSG

Le Parisien fait le point dans ses colonnes du jour sur la situation de Neymar, et indique que l’international auriverde attend toujours un signe de la direction du PSG pour une prolongation de contrat. En effet, les négociations entre les différentes parties n’ont toujours pas débuté, et c’était d’ailleurs déjà le cas en mars dernier comme nous vous l’avions révélé en exclusivité, pour la plus grande déception de Neymar qui semble enfin décidé à s’inscrire sur le long-terme dans la capitale française. Mais l’absence de proposition pourrait finalement, à terme, par agacer Neymar, et Leonardo semble donc jouer à un jeu dangereux avec son numéro 10 qui pourrait finir par perdre patience. D’autant que l’été prochain, le PSG pourrait perdre très gros sur le plan offensif…

Mbappé semble déjà sur le départ…

En effet, Neymar n’est pas le seul joueur majeur du PSG concerné par une fin de contrat en juin 2022, puisque Kylian Mbappé se trouve dans le même cas. Sauf que, contrairement au Brésilien, l’ancien joueur de l’AS Monaco ne serait pas enclin à prolonger son contrat au PSG, et un transfert XXL, soit au Real Madrid soit à Liverpool, semble déjà se profiler à l’été 2021 pour Mbappé. En clair, si Leonardo n’assure pas rapidement le coup en entament des négociations avec le clan Neymar, il pourrait s’exposer au risque de voir son secteur offensif décimé la saison prochaine sans ses deux éléments majeurs. La balle est donc dans le camp du PSG…