Mercato - OM : Cette grande annonce sur la vente de l’OM !

Publié le 20 octobre 2020 à 13h30 par T.M.

Alors que le dossier de la vente de l’OM ne fait désormais plus la Une de l’actualité, cela pourrait toutefois rapidement revenir sur la table. Et cette fois, ce n’est pas sûr que Frank McCourt refuse de céder le club phocéen.

A la tête de l’OM depuis 2016, Frank McCourt tient au club phocéen. Ces derniers mois, l’Américain a ainsi été inflexible en ce qui concerne une vente de son bien. Pourtant, les candidats étaient au rendez-vous. En effet, le feuilleton de la vente de l’OM a fait énormément parler sur la Canebière. Dans un premier temps, Mourad Boudjellal avait révélé publiquement être porteur d’un projet pharaonique pour reprendre le club marseillais. Par la suite, le voile a été levé ce ce projet et on a ainsi appris que c’était Mohamed Ayachi Ajroudi, homme d’affaires franco-tunisien, qui était à la tête entreprise, appuyé également par des fonds du Moyen-Orient. Pour l’OM, ce dernier avait d’ailleurs de grandes ambitions, il n’avait pas hésité à évoquer les noms de Zinedine Zidane et de Cristiano Ronaldo pour mettre des étoiles dans les yeux des fans phocéens. Malgré cette envie folle de racheter l’OM, Ajroudi s’est heurté à un mur puisque Frank McCourt ne veut pas vendre. Ces dernières semaines, ce dossier s’est quelque peu calmer. Pour autant, à en croire Jean Saint-Marc, journaliste pour France Info , ce feuilleton serait encore loin d’être terminé. L’été prochain, cela pourrait bien repartir de plus belle et cette fois, l’Américain pourrait ne pas être aussi inflexible.

« Je pense que McCourt vendra l’été prochain »