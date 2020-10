Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations fracassantes sur le dossier Koulibaly !

Publié le 20 octobre 2020 à 10h15 par D.M.

Le PSG avait ciblé Kalidou Koulibaly durant le mercato estival, et aurait entamé des discussions avec son agent. Mais son arrivée à Paris aurait capoté à cause de la DNCG, le gendarme financier du football français. Explications.

Après huit ans de bons et loyaux services au PSG, Thiago Silva a quitté Paris après la finale de la Ligue des champions. Ainsi, Leonardo s’était fixé comme objectif durant le mercato estival de le remplacer numériquement et de dénicher un défenseur central. Comme souvent, le directeur sportif du PSG aurait posé son regard en Italie et notamment au Napoli. En effet, plusieurs médias ont évoqué cet été un intérêt du club parisien pour Kalidou Koulibaly, également courtisé par Manchester City. Président du Napoli, Aurelio De Laurentiis aurait réclamé entre 70 et 80M€ pour le laisser filer, mais aucun club ne semble avoir répondu aux exigences du dirigeant puisque Koulibaly est resté en Italie.

La DNCG n’aurait pas autorisé le PSG à recruter Koulibaly