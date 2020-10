Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare une nouvelle offensive pour Kylian Mbappé !

Publié le 20 octobre 2020 à 10h45 par T.M.

Face à la menace du Real Madrid, le PSG cherche actuellement à prolonger Kylian Mbappé. D’ailleurs, le crack français pourrait prochainement avoir une nouvelle offre entre les mains.

Pas un jour ne passe sans que l’avenir de Kylian Mbappé ne fasse énormément parler. Ces dernières heures, c’est Le Parisien qui en remis une couche sur l’avenir de l’attaquant du PSG et une possible prolongation. Pour éviter de voir le crack français filer au Real Madrid l’été prochain, quand il n’aura alors plus qu’un de contrat, Leonardo et la direction parisienne feraient tout pour offrir un nouveau bail à leur joueur. Néanmoins, le quotidien a assuré que Mbappé n’avait pas forcément envie de prolonger avec le PSG. Pour autant, malgré ce contexte défavorable, le club de la capitale n’aurait pas forcément dit son dernier mot…

Un nouveau contrat pour Mbappé !