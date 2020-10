Foot - Mercato

Mercato : Les courtisans de Simakan sont prévenus !

Publié le 20 octobre 2020 à 9h37 par La rédaction mis à jour le 20 octobre 2020 à 9h40

Dans le viseur de nombreux clubs cet été, Strasbourg est finalement parvenu à garder Mohamed Simakan, du moins pour quelques mois. Toutefois, les alsaciens ne compteraient pas brader l'espoir français.