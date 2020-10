Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait un énorme atout pour Erling Haaland !

Publié le 20 octobre 2020 à 16h00 par La rédaction

Ciblé par le Real Madrid pour renforcer son secteur offensif, Erling Haaland souhaiterait lui aussi rejoindre les Merengues, où il retrouverait Martin Odegaard...

Après avoir dégraissé son effectif cet été, le Real Madrid de Zinedine Zidane est désormais paré pour passer à l'offensive l'été prochain et se renforcer dans différents secteurs, que ce soit en défense, au milieu avec Eduardo Camavinga ou encore en attaque avec Kylian Mbappe, mais également Erling Haaland. Arrivé en janvier dernier au Borussia Dortmund, l'international norvégien réalise une année sensationnelle, et attise les convoitises de nombreux clubs en Europe. Outre le Real Madrid, Manchester United serait également très attentif à la situation du jeune attaquant de 20 ans. S'il ne serait pas insensible à un départ du Borussia Dortmund dès l'été prochain, Erling Haaland aurait toutefois déjà choisi sa future destination.

Haaland veut jouer avec Martin Odegaard !