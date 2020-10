Foot - Mercato

Mercato : Edinson Cavani doit une fière chandelle à ce joueur du PSG !

Publié le 20 octobre 2020 à 6h30 par Th.B.

Sans club pendant tout l’été, Edinson Cavani s’est finalement engagé en faveur de Manchester United. Et son ancien coéquipier au PSG Ander Herrera n’est pas étranger à cette entente entre le clan Cavani et les Red Devils.

C’était l’un des dossiers les plus chauds de l’été. Annoncé aux quatre coins de l’Europe dans les clubs à forte renommée comme chez les moins huppés, Edinson Cavani aurait également pu s’exiler en Amérique. Néanmoins, alors que le temps passait et que son avenir restait flou après son départ du PSG en juin dernier, Cavani a signé à Manchester United. Une opération qui a en partie pu voir le jour grâce à l’ex-joueur des Red Devils et l’ancien coéquipier de l’Uruguayen au PSG : Ander Herrera.

« Je lui ai dit que jouer pour Manchester United est l'opportunité d'une vie »