Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Surpris d’être resté au PSG, Layvin Kurzawa a de grandes ambitions !

Publié le 20 octobre 2020 à 15h30 par T.M.

Cet été, Layvin Lurzawa a finalement prolongé avec le PSG. Pour le Français, annoncé pourtant sur le départ, l’aventure va donc se poursuivre, lui qui pourrait d’ailleurs prendre plus d’importance avec la grave blessure de Juan Bernat.

Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier, Eric Maxim Choupo-Moting ont tous quitté le PSG au terme de leur contrat cet été. Un chemin que Layvin Kurzawa aurait également dû prendre. En effet, comme pour ses ex-coéquipiers, l’international français devait lui aussi partir, lui qui aurait déjà pu faire ses valises en janvier dernier puisqu’un échange avec la Juventus et Mattia De Sciglio était proche de se conclure. A Paris, Leonardo s’était d’ailleurs mis en quête d’un nouvel arrière, ciblant notamment Theo Hernandez ou encore Alex Telles. Finalement, aucun joueur n’est arrivé et à la surprise générale, Kurzawa est resté au PSG. En effet, si cela n’était absolument pas prévu, l’ancien de l’AS Monaco a bel et bien paraphé un nouveau contrat avec le club de la capitale. Désormais, Layvin Kurzawa est lié avec les Champions de France jusqu’en 2024. Une annonce qui a surpris tout le monde, y compris le principal intéressé…

« Moi-même, j’ai été surpris »

Aujourd’hui, Layvin Kurzawa est donc toujours un joueur du PSG. Une affirmation que l’international français a eu dû mal à croire. Dans un entretien accordé au Figaro , le joueur de Thomas Tuchel est revenu sur sa prolongation et sa surprise au moment de parapher ce nouveau bail. « On a longtemps cru que je ne prolongerais que pour deux mois comme Thiago Silva ? On y a tous cru (sourire). Moi-même, j’ai été surpris ! Dans le foot, comme dans la vie, ça va vite… Il s’est passé que Leonardo a contacté mon agent, j’ai eu une discussion avec Leonardo en tête à tête et il m’a dit qu’il voulait me prolonger de quatre ans. Ça s’est passé rapidement, j’ai vite réfléchi, et j’ai décidé de prolonger. Il y a eu des négociations, et on a fini par arriver à quatre ans. Je suis heureux de rester au PSG et à Paris avec ma famille. Ça fait cinq ans qu’on est ici, on est bien. Tout le monde était content », a ainsi révélé Kurzawa.

« Je vais bosser pour m’imposer »