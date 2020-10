Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur que Tuchel voulait absolument cet été...

Publié le 20 octobre 2020 à 20h45 par A.C.

Thomas Tuchel avait émis un souhait clair pour renforcer le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato.

Avec le départ de Thiago Silva, on s’attendait à l’arrivée d’un défenseur central au Paris Saint-Germain. Ainsi, Leonardo aurait travaillé sur plusieurs pistes, plus ou moins ambitieuses. Cela aurait été le cas avec Kalidou Koulibaly du Napoli ou encore Milan Skriniar de l’Inter, à en croire la presse italienne. Thomas Tuchel semblait toutefois en pincer pour un tout autre profil...

Tuchel avait réclamé Rüdiger à Leonardo !