Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste défensive toujours disponible ? La réponse !

Publié le 15 octobre 2020 à 0h15 par La rédaction

Le PSG n’a pas trouvé de remplaçant à Thiago Silva lors du dernier mercato. La piste Antonio Rüdiger avait été évoquée. Le joueur allemand se serait remis au travail, pour l’instant.

Alors que Thiago Silva a quitté le PSG cet été, Leonardo s’est activé sur le marché des transferts pour lui trouver un successeur en défense centrale. Le nom d’Antonio Rüdiger était vite ressorti. En délicatesse du côté de Chelsea, Antonio Rüdiger verrait son avenir s’écrire loin de l’Angleterre. Même si aucun transfert n’a finalement eu lieu pour l’international Allemand, Rüdiger avait été courtisé par de nombreux clubs dont le PSG, l’AC Milan, Tottenham, l’AS Roma, l’Inter Milan ou encore Barcelone. Toujours à Chelsea, Antonio Rüdiger attend désormais son heure.

« Je vais accepter mon avenir, pour l’instant »