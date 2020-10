Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar doit gérer un dossier épineux à 25M€ !

Publié le 22 octobre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

En froid avec Thomas Tuchel au PSG, Leonardo aurait demandé aux hautes instances du club au Qatar le départ de l’entraîneur allemand. Mais ce dossier, qui est sérieusement étudié, serait jugé trop cher pour le moment…

Thomas Tuchel doit-il craindre le pire pour son avenir à la tête du PSG ? L’entraîneur allemand, dont le contrat prendra fin en juin prochain, est la cible de nombreuses critiques après la prestation décevante de son équipe mardi soir contre Manchester United en Ligue des Champions (1-2). De plus, alors qu’il avait ouvertement critiqué Leonardo au cours du mercato estival, Tuchel s’est définitivement mis à dos le directeur sportif du PSG. Et ce dernier prépare d’ailleurs un gros coup…

Leonardo réclame le départ de Tuchel, mais…

Comme l’a révélé Paris Fans mercredi, Leonardo aurait directement contacté l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, afin de lui demander le licenciement de Thomas Tuchel le plus rapidement possible et la nomination d’un nouvel entraîneur de son choix. Doha aurait alors répondu au directeur sportif du PSG qu’il n’était pas opposé à cette idée, mais la réflexion autour de ce dossier s’annonce tendue, puisqu’un limogeage de Tuchel coûterait ente 23 et 25M€ au club de la capitale. Une sacrée somme, surtout avec le contexte actuel lié à la crise sanitaire du Covid-19…