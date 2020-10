Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand nom du projet QSI déjà sondé pour remplacer Tuchel ?

Publié le 21 octobre 2020 à 17h45 par A.M.

Alors que l'avenir de Thomas Tuchel semble de plus en plus incertain du côté du PSG, Leonardo réfléchirait déjà à sa succession et apprécierait le profil d'un certain Thiago Motta.

Depuis mardi soir, l'avenir de Thomas Tuchel semble plus en danger que jamais. Et pour cause, la défaite du PSG contre Manchester United (1-2) pour entamer la Ligue des Champions a encore une fois fragilisé la position du technicien allemand dont le futur sur le banc parisien est donc menacé. Déjà amoindri en interne pour son coup de gueule vis-à-vis du recrutement de Leonardo, Thomas Tuchel est désormais sous le feu des critiques pour les résultats du club, mais également le fonds de jeu, jugé très pauvre par les observateurs.

Leonardo apprécie Motta