Mercato - PSG : Allegri met la pression sur Leonardo !

Publié le 21 octobre 2020 à 17h15 par A.C.

Actuellement libre et annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain pour y remplacer Thomas Tuchel, Massimiliano Allegri a hâte de se remettre au travail.

La défaite face à Manchester United, pour l’ouverture de la Ligue des Champions (1-2), pourrait précipiter un départ de Thomas Tuchel. La position de l’entraineur du Paris Saint-Germain s’est en effet fragilisée ces derniers mois, notamment avec les prestations plus que moyennes de son équipe en Ligue 1. Les tensions sur le dernier mercato avec Leonardo n’arrangent en rien tout cela. D’ailleurs, le directeur sportif du PSG a déjà un remplaçant sous le coude, puisque nous vous révélions déjà en décembre dernier des premiers contacts avec Massimiliano Allegri. Ce mardi, La Gazzetta dello Sport confirme cette piste, expliquant que l’ancien de la Juventus se rapprocherait doucement, mais surement du PSG !

Allegri va très vite reprendre du service !