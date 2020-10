Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle recrue déjà sur le départ ?

Publié le 21 octobre 2020 à 17h00 par La rédaction

Recruté l'hiver dernier en provenance de Palmeiras, Matheus Fernandes n'a toujours pas effectué la moindre rencontre avec le FC Barcelone, et pourrait déjà chercher une porte de sortie.

Outre les dossiers Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann, Ronald Koeman aurait un autre problème à gérer avec son effectif avec le cas Matheus Fernandes. Recruté pour 7M€ l'hiver dernier, le jeune Brésilien a été prêté au Real Valladolid lors de la seconde partie de saison avant de revenir au FC Barcelone lors de l'intersaison. Toutefois, Quique Sétien a entre-temps été remplacé par Ronald Koeman, et Matheus Fernandes pourrait être victime de ce changement d'entraîneur. S'il a été enregistré en équipe première cette saison, le jeune milieu n'a pas disputé la moindre minute de jeu avec les Blaugrana , et n'a pas encore été retenu dans le groupe de Ronald Koeman...

Matheus Fernandes pas dans les plans de Koeman ?