Mercato - Barcelone : Au Barça, on se réjouit du choix de Lionel Messi !

Publié le 21 octobre 2020 à 14h30 par T.M.

Ne voulant pas entrer en guerre avec le FC Barcelone, Lionel Messi a finalement mis ses envies de départ de côté cet été. L’Argentin est donc reparti pour une nouvelle saison avec le club catalan, pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers.

A Barcelone, on a vraiment craint le pire cet été. Alors que les socios savent très bien que Lionel Messi ne sera pas éternel, la vie sans l’Argentin aurait bien pu débuter lors du mercato. En effet, excédée par le climat autour du Barça et par la direction de Josep Maria Bartomeu, La Pulga avait officiellement fait part de ses envies d’ailleurs. Messi avait ainsi la tête ailleurs, s’appuyant sur une clause dans son contrat pour faciliter son départ. Toutefois, considérant que cette clause n’était plus valable, le président blaugrana n’a rien lâché, s’en remettant à la clause libératoire de sa star, soit 700M€. Face à cette situation et ne voulant pas entrer dans une guerre juridique avec son club, Lionel Messi est donc resté au FC Barcelone. Ayant mis de côté ses envies de départ, le sextuple Ballon d’Or est pleinement concentré sur sa saison avec le club culé et l’a encore une fois montré ce mardi en marquant et menant son équipe à la victoire en Ligue des Champions, contre Ferencvaros.

« On est très heureux de l'avoir ici avec nous »