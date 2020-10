Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça commence déjà à chauffer pour Thomas Tuchel ?

Publié le 21 octobre 2020 à 13h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Thomas Tuchel semble bien parti pour prendre la porte. Et cette première défaite en Ligue des Champions face à Manchester United pourrait même potentiellement accélérer le processus de son départ…

« Ma situation contractuelle ne change rien pour moi. Le plus important est de créer une équipe pour continuer à progresser. Après, on peut discuter ou pas, mais ça ne change rien à mon travail quotidien », indiquait Thomas Tuchel le 9 septembre dernier en conférence de presse, préférant donc botter en touche concernant son avenir au PSG alors qu’il arrivera au terme de son contrat en juin 2021. Et si le parcours remarquable du club de la capitale qui s’est hissé jusqu’en finale de la Ligue des Champions en août dernier à Lisbonne a probablement sauvé la tête de Tuchel pour cet été, son futur au PSG semble déjà bien mal embarqué•

Situation compliquée pour Tuchel

En effet, le PSG a bien mal démarré sa campagne de Ligue des Champions 2020-2021 mardi soir en s’inclinant à domicile contre Manchester United (1-2), se mettant déjà en situation difficile pour la suite de la compétition. De plus, il paraît difficile d’occulter les quelques résultats décevants de ce début de saison en Ligue 1 avec, en mémoire, les défaites contre le RC Lens (0-1) et l’OM (0-1), même si le club de la capitale s’est parfaitement repris depuis en enchainant cinq succès de rang en championnat. La situation n’est pas pas des plus évidentes pour Tuchel, surtout que les tensions affichées publiquement avec Leonardo en toute fin de mercato estival ne devraient pas jouer en sa faveur.

Leonardo a un autre rêve…

Ce n’est désormais plus un secret, les relations entre le directeur sportif du PSG et Thomas Tuchel ne sont pas des plus cordiales en interne. D’ailleurs, comme Le 10 Sport vous l’avait révélé en exclusivité dès le mois de décembre 2019, Leonardo a déjà amorcé des contacts avec Massimiliano Allegri qui est libre depuis son départ de la Juventus il y a plus d’un an. L’entraîneur italien est le grand rêve du dirigeant parisien, et si Thomas Tuchel venait à enchainer les résultats décevants en Ligue des Champions dans les prochaines semaines, nul ne doute que l’option Allegri reprendrait rapidement du crédit au sein des hautes instances du PSG au Qatar. Reste désormais à savoir si l’entraîneur allemand parviendra à redresser la barre…